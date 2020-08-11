11 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 15 can kaybı, bin 183 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

11.08.2020 - 20:22

11 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 15 can kaybı, bin 183 vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 183 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Son 24 saatte 1185 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 226 bin 155 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor" açıklamasında bulundu. 

Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen illeri de Bakan Koca şöyle sıraladı: ''İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."

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