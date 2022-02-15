11 bin liraya satılan otomobile 605 bin liralık borç

Adana'da bir vatandaşa 11 yıl önce sattığı otomobili üzerinden 605 bin liralık icra borçu gönderildi.



77 yaşındaki emekli Mehmet Reşat Efeoğlu, 6 Nisan 2011 tarihinde otomobilini 11 bin lira karşılığında noter aracılığıyla D.N.A.’ya (37) sattı.



Satıştan hemen sonra Efeoğlu, sigorta firmasına giderek zorunlu trafik poliçesini iptal ettirip kalan parasının iadesini aldı.



Ancak 2018 yılının Temmuz ayında Mehmet Reşat Efeoğlu’na Adana 4.İcra Dairesi’nden özel bir sigorta şirketinin alacaklısı olduğu ‘İlamsız Takiplerde Ödeme Emri’ başlıklı 266 bin 458 lira borç gönderildi. Borç karşısında şok alan Efeoğlu, borcu araştırmaya başladığında ise ikinci şoku yaşadı.



Efeoğlu, D.N.A.’ya sattığı otomobilin 9 Nisan 2011’de merkez Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsü üzerinde zincirleme trafik kazasına karıştığını, kazada araçta bulunan Kübra K.’nın da sakat kaldığını öğrendi.

Borcun da D.N.A.’nın alkollü olması nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu 95. madde ve trafik sigortası genel şartları 4-B maddesi uyarında gönderildiğini tespit etti.



BORÇ GELMEYE DEVAM ETTİ



Mehmet Reşat Efeoğlu, araç satış ve trafik sigortası iptal belgesiyle birlikte avukatı aracılığıyla mahkemeye iptal davası açtı. Ancak mahkeme sürerken Efeoğlu’na 3 Nisan 2019 yılında bu seferde Adana 5. İcra Dairesi’nden 338 bin 755 lira borç geldi. Bu borca da itiraz eden yaşlı adamın davaları sürüyor.



"CEVAP VERMİYORLAR"



"Hukuken maliki olmadığım bir vasıtadan dolayı nasıl oluyor da ben borçlu olup sorumlu tutuluyorum" diyen Mehmet Reşat Efeoğlu, şunları söyledi:



"Mantıken kabul edilecek değil. Otomobili noter vasıtasıyla satmışım ve alan kişi kaza yapmış. Satın alan kişiye sigorta 15 gün hak tanıyor. Sigorta şirketi bunu bildiği halde bana neden bu davayı açıyor. Ben bu olayla ilgili sigorta firmasıyla görüşüyorum ama cevap vermiyorlar. Bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılmasını istiyorum."

"TÜM MAL VARLIĞIMLA KARŞILAYAMAM"

Şirketin davadan vazgeçmesini isteyen Efeoğlu, "Mahkeme 4 yıldır devam ediyor. Ben bu olaylardan dolayı hastalığa kaldım. Bunun hesabını kimden alacağım. Benim mal varlığımın tamamını da versem bunu karşılayacak imkanım yok. 11 bin liraya 11 sene önce sattığım otomobilden dolayı bu kadar büyük bir rakam ödememi istiyorlar" diye konuştu.