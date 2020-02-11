11 ilde eğitime kar engeli

Bolu, Şırnak, Ordu ve Gümüşhane il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Kayseri, Muş, Giresun, Bingöl, Erzurum ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildi.

MUŞ



Muş'un bazı ilçe merkezi ve köylerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat Salı günü Muş merkez hariç bazı ilçe ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda ilçe merkezleri hariç Bulanık ve Malazgirt'e bağlı köylerde, Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde ve Korkut ilçesindeki taşımalı eğitim gören köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

BOLU



Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.



Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde kar yağışı, il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı ulaşımda aksaklıkların meydana gelebileceği belirtildi.



Açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.



Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.

ŞIRNAK



Şırnak merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.



Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı il merkezi ile bağlı ilçelerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

ORDU



Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN



Giresun merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak.



Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL



Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava koşulları (don ve buzlanma) nedeniyle Karlıova ve Solhan ilçelerindeki tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime 11 Şubat Salı günü ara verildi.



Bu arada Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre yarın Bingöl'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, gündüz ise sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM



Erzurum’da etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 14 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.



Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Şenkaya, Narman, Hınıs ve Karaçoban’da tüm okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır. Bu ilçeler dışındaki ilçelerde ise taşıma yoluyla eğitim gören öğrencilere olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar 11.02.2020 Salı günü tatil edilmiştir” denildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.



Aynı gerekçeyle pazartesi gününün tatil edilmesinin ardından dün akşam saatlerinde Valilikten yapılan açıklama ile salı gününün de tatil olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Gümüşhane genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi.



Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak ve Ekinözü'de okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki bazı okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. İlçeler şöyle: Bafra, Alaçam, Canik, Gökçepınar, İlkadım, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık, Yakakent, Tekkeköy...