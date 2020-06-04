11 milyon TL değerinde  balina kusmuğu ele geçirildi (Balina kusmuğu nedir, ne işe yarar?)

Mersin'de bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi.



Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.



BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biri olan İspermeçet balinasının midesini kılçık kemik gibi kesici delici elemanlardan korumak için ürettiği, zaman geçtikçe sertleşen ve birleşip yumrulaşan, bir süre sonra dışkı ile veya kusarak dışarı atılan, parfüm üreten şirketlerin koku kalıcılığını sağlamak için ayrıştırıp kullandığı ham maddeye deniyor.

PAHALI PARFÜMLERİN VAZGEÇİLMEZİ



Ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir.



Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Bu nedenle pahalı parfümlerin vazgeçilmezidir.



Çünkü amber doğal olarak üretilen bir maddedir ve parfümlerde oluşturduğu kimyasal reaksiyonlar kuvvetlidir. Amber sentetik olarak da üretilmiştir fakat hem görünüş itibariyle solgundur hem de parfümün kalıcı kokusunu oluşturur.



Parfümlerde bulunan amber, kokunun cilde nüfuz etmesini sağlayarak hemen uçmasını engeller. Bu sayede parfümler kalıcı olur ve pahalıya satılır.