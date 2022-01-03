112’nin kara belası: 18 bin 500 kez aradı

Van’da ilk olarak 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte rekor düzeyde yaklaşık 2,5 milyon çağrı aldı.



112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte.



18 BİN 500 KEZ ARADI



Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız ihbarlardan oluşurken, sadece bir şahıs tarafından 18 bin 500 kez aranarak meşgul edilmiş.



GEREKSİZ MEŞGUL EDENLER TESPİT EDİLDİ



112 Acil Çağrı Merkezini 18 bin 500 kez arayan şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.



“İŞLEM YAPTIĞIMIZ KİŞİ BİR DAHA ARAMADI”



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezinin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti.

"ÇAĞRILARIN YÜZDE 80'İ ASILSIZ"



Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü söyleyen Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız. Hastalık düzeyinde meşgul eden kişiler var. Sistemden tespit ediyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem suç duyurusunda bulunduk. 2 bin defa, 4 bin defa arayanlar var. Bu şekilde tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı” dedi.