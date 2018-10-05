Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Aysun U, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Murat U'nun (41) tabancayla yaralandığını bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aysun U, polis ekiplerine, eşinin, evlerine dışardan ateş edilmesi sonucu vurulduğunu söyledi.
Ekipler, camlarda kırık bulunmaması nedeniyle kadının ifadesini şüpheli buldu. Çapraz sorguya alınan Aysun U, cinayeti 13 yaşındaki oğlu H.U'nun işlediğini anlattı.
Polis ekipleri, H.U'yu aynı mahallede yürüyüş yaparken yakaladı.
H.U, ifadesinde, babasına, annesiyle tartıştığı için sinirlendiğini ve uyuduğu sırada evdeki tabancayla ateş ettiğini söyledi.
Murat U'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna gönderildi.
Suç aleti ruhsatsız tabancayı, gıda toptancısı Murat U'nun evinde bulundurduğu belirlendi.
13 yaşındaki çocuğun uyuyan babasını öldürdüğü iddiası
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da 13 yaşındaki çocuğun, annesiyle tartıştığı gerekçesiyle uyuyan babasını tabancayla öldürdüğü öne sürüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşayan Aysun U, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Murat U'nun (41) tabancayla yaralandığını bildirdi.