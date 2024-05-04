Adalet Bakanı Tunç: 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin gecikmeden tecellisi, hukuk ve ceza yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 kurduk" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, açıklamasının devamında kurulan yeni mahkemeler hakkında detayları şöyle paylaştı:

​"Yeni kurulan mahkemelerimiz; 18’i deprem bölgemizde 84 ağır ceza mahkemesi, 203’ü deprem bölgemizde 929 asliye ceza mahkemesi, 9’u deprem bölgemizde 45 infaz hâkimliği, 6 sulh ceza hâkimliği, 137’si deprem bölgemizde 537 asliye hukuk mahkemesi, 4’ü deprem bölgemizde 9 asliye ticaret mahkemesi, 62’si deprem bölgemizde 412 sulh hukuk mahkemesi, 40’ı deprem bölgemizde 242 aile mahkemesi, 3'ü deprem bölgemizde 45 icra mahkemesi, 20’si deprem bölgemizde 122 iş mahkemesi, 8’i deprem bölgemizde 16 tüketici mahkemesi ve 1 çocuk ağır ceza ile 1 çocuk mahkemesi milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun."

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