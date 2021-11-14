14 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 189 can kaybı, 21 bin 624 yeni vaka

Türkiye'nin 14 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi.

Haberler 14.11.2021 - 19:38

14 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 189 can kaybı, 21 bin 624 yeni vaka

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Son 24 saatte 189 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti. 

Aynı sürede 346 bin 642 test yapıldı 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi. 

Koca "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olur" dedi. 

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