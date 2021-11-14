14 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 189 can kaybı, 21 bin 624 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Son 24 saatte 189 kişi Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.

Aynı sürede 346 bin 642 test yapıldı 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Koca "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olur" dedi.



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