15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 araç henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Zincirleme kaza nedeniyle kitlenen trafik, ekiplerin çalışması sonucu normale döndü.

DHA 15.07.2020 - 18:08

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği kitlenme noktasına getirdi.

Kaza E-5 Karayolu'nda saat 16.30'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 5 araç henüz belirlenemeyen nedenle bir anda birbirine girdi.

Kazaya karışan 5 araç da hasar aldı.

Kaza nedeniyle E- 5 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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