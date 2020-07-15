15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza

DHA 15.07.2020 - 18:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği kitlenme noktasına getirdi.
Kaza E-5 Karayolu'nda saat 16.30'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 5 araç henüz belirlenemeyen nedenle bir anda birbirine girdi.
Kazaya karışan 5 araç da hasar aldı.
Kaza nedeniyle E- 5 Karayolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi.
Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.