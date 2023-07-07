15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ücretsiz mi olacak?

Genellikle resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nde ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.