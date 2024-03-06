150 milyon liralık kara para operasyonu: 6 gözaltı

Kırıkkale’de polis yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

150 milyon liralık kara para operasyonu: 6 gözaltı

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’de düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi” hakkındaki kanuna muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

150 milyon liralık kara para operasyonu: 6 gözaltı - 1

Ekipler, Kırıkkale ve ’da belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.K, B.Ç, O.Ü, A.Ç, E.Ö. ve İ.E.K’yi gözaltına aldı.

Banka hesaplarında yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 4 tabanca, 63 fişek, 12 sentetik hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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