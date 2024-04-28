Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Ankara için hava durumu bugün nedir? Ankara için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ankara için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ankara yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ankara için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024
Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

14

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

22

/

13

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

14

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

22

/

12

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

9

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