Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
23/
14
Yarın
22/
13
Çarşamba
20/
14
Perşembe
22/
12
Cuma
20/
9
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