Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Mayıs 2024 Cuma Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.