16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki kız kardeşi tarafından silahla vurulan 21 yaşındaki ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Katil kardeş tutuklandı.

16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü
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'ın Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi'nde, polis olan babasının silahını alan 16 yaşındaki T.T., henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Ruşen Sina T.'yi (21) kafasından yaraladı.

Ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Ruşen Sina T., müdahale rağmen kurtarılamadı.

Ruşen Sina T.'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'da toprağa verildi.

Zanlı T.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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