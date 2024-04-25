16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi'nde, polis olan babasının silahını alan 16 yaşındaki T.T., henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Ruşen Sina T.'yi (21) kafasından yaraladı.



Ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Burada tedavi altına alınan Ruşen Sina T., müdahale rağmen kurtarılamadı.

Ruşen Sina T.'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'da toprağa verildi.



Zanlı T.T. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.