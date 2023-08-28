16 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Karaman’da 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak aranan zanlı, Mersin’in Erdemli ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

16 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

’da 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi ’de yakalandı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 yıldır aranan zanlının, sahte kimlik kullanarak Erdemli ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin yakalanmamak için bahçe işlerinde işçi olarak çalışarak hayatını idame ettirdiği ve başkasına ait kimlik bilgileri ile diyaliz tedavisi gördüğü belirlendi.

Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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