"Dur" ihtarına uymadı, polis bacağından vurdu

Bursa'da "Dur" ihtarına uymayıp otomobili ile kaçan firari hükümlü Furkan Kaçmaz, polisin 3 kilometre süren takibi sonucu bacağından vurularak yakalandı. Şüphelinin GBT sorgusunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

"Dur" ihtarına uymadı, polis bacağından vurdu

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir otomobili 1'inci Yeşilova Sokak'ta durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü Furkan Kaçmaz kaçarken, peşine düştü.

Polis, 3 kilometre boyunca şüpheliyi takip etti. Bu sırada çıkmaz sokağa giren Kaçmaz, araçtan inerek koşmaya başladı. Polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.


10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. GBT sorgusunda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kaçmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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