18 yıl önce işlenen ve aydınlatılan cinayet olayında 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan ve 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Ruhi Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açtı.



Yaklaşık 10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.



Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.



Emniyetteki ifadelerinde 18 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan C.Ş, A.Ş. ve T.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



Cesedin kalıntılarının bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.