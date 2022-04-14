Bakan Koca açıkladı: Maske ile ilgili yeni kararlar yolda

Son açıklanan rakamlara göre corona virüste vaka sayısı 5 bin 529 oldu.



Vakalardaki düşüşle birlikte yeni kararlar da yolda.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde konuşan Koca, haftaya yapılacak Bilim Kurulu toplantısını işaret etti.

"Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" diyen Koca, "Maske başka olmak üzere bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan konular ele alınacak" dedi.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Özellikle sıfır vaka olan illerimiz, sıfır yatan hastası olan illerimiz, sıfır yoğun bakım hastası olan illerimiz olmaya başladı. 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.



Geçen yıl maskeli son yazımız olacak demiştim. O dönem inanan çok olmamıştı. Bahar geldi, o yaza giriyoruz. 3 ay önce en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz demiştim. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Endişe etmeyin en kötü günlerimiz geride kaldı.

Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Bilim Kurulu, haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske başka olmak üzere bu anlamda alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan konular ele alınacak."