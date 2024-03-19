19 Mart teravih saatleri: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitleri

Ramazanın en önemli ibadetlerinden birisi olan teravih namazına gitmek isteyen vatandaşlar iftar sonrası teravih namazının saat kaçta olduğunu sorguluyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın 10. teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılınacak. İftar saatinin gelmesi ile şimdi de yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının saati merak konusu oldu. İşte, İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitleri...



TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı.



Teravih namazı 19 Mart Salı günü İstanbul'da saat 20.41'de, Ankara'da 20.24'de, İzmir'de ise 20.45'de kılınacak.



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TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?



Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir.



Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).



Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır.



Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1).



Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

