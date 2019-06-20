2019 Kurban Bayramı yaklaşırken, Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil süresini Google'da aramaya başladı bile. İşte 'Kurban Bayramı ne zaman başlıyor', 'Kurban Bayramı tatil süresi ne kadar' sorularının cevabı



2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi



Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar



Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi



Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı



Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

İMSAKİYE SAATLERİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı'nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil.



KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?



Adana: 06.39,

Adıyaman: 06.27,

Afyon: 06.57,

Ağrı: 06.06,

Aksaray: 06.43,

Amasya: 06.33,

Ankara: 06.46,

Antalya: 06.58,

Ardahan: 06.05,

Artvin: 06.09,

Aydın: 07.08,

Balıkesir: 07.06,

Bartın: 06.45,

Batman: 06.15,

Bayburt: 06.16,

Bilecik: 06.57,

Bingöl: 06.17,

Bitlis: 06.11,

Bolu: 06.50,

Burdur: 06.59,

Bursa: 07.01,

Çanakkale: 07.12,

Çankırı: 06.42,

Çorum: 06.37,

Denizli: 07.03,

Diyarbakır: 06.19,

Düzce: 06.52,

Edirne: 07.09,

Elazığ: 06.22,

Erzincan: 06.20,

Erzurum: 06.12,

Eskişehir: 06.56,

Gaziantep: 06.31,

Giresun: 06.23,

Gümüşhane: 06.19,

Hakkari: 06.05,

Hatay: 06.37,

Iğdır: 06.01,

Isparta: 06.58,

İstanbul: 07.00,

İzmir: 07.11,

Kahramanmaraş: 06.32,

Karabük: 06.46,

Karaman: 06.48,

Kars: 06.04,

Kastamonu: 06.41,

Kayseri: 06.37,

Kırıkkale: 06.44,

Kırklareli: 07.07,

Kırşehir: 06.42,

Kilis: 06.32,

Kocaeli: 06.57,

Konya: 06.50,

Kütahya: 06.58,

Malatya: 06.26,

Manisa: 07.09,

Mardin: 06.17,

Mersin: 06.42,

Muğla: 07.07, Muş: 06.13,

Nevşehir: 06.40,

Niğde: 06.41,

Ordu: 06.25,

Osmaniye: 06.36,

Rize: 06.14, Sakarya: 06.55,

Samsun: 06.31,

Siirt: 06.12,

Sinop: 06.35,

Sivas: 06.30,

Şanlıurfa: 06.25,

Şırnak: 06.10,

Tekirdağ: 07.06,

Tokat: 06.31,

Trabzon: 06.18,

Tunceli: 06.20,

Uşak: 07.01,

Van: 06.05,

Yalova: 07.00,

Yozgat: 06.38,

Zonguldak: 06.49