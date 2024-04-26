Batan "Kafkametler" gemisinin kaptan köşkü denizden çıkarıldı

SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ



Kafkametler’in son telsiz çağrısı ortaya çıkmıştı. Telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.



ÜSTÜNDE KAFKAMETLER YAZISI DURUYOR



Özel bir şirket tarafından yürütülen geminin yerinde söküm çalışmaları için 'Aras Salvor' isimli römorkör tarafından bölgeye getirilen vinçli duba platformu deniz yüzeyine kuruldu. Arama çalışmaları karadan ve denizden devam ederken, dalgıçların denizin içinde keserek gövdesinden ayırdığı kaptan köşkü akşam saatlerinde vinç aracılığıyla yüzeye çekildi. Kaptan köşkünün üzerinde 'Kafkametler' yazısının durduğu görüldü. Geminin yerinde söküm çalışmaları ise devam ediyor.