2021 Kadir Gecesi ne zaman? (Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?)

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ramazan ayının gelmesi ile birlikte hangi güne denk geldiği merak ediliyor.



Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 2021 takviminde Ramazan ayının 26. Gününe denk gelen Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramını karşılayacak.

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ



Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



KADİR GECESİ DUASI



Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.



KUR'AN-I KERİM İNMEYE BAŞLADI



Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildi ve Kur'an-ı Kerim inmeye başladı.



Ramazanın her gecesinin Kadir Gecesi niyetiyle ihya edilmesi ve insanların ibadete teşvik edilmesi amacıyla bu gecenin, ramazanın kaçıncı günü olduğunun özel olarak söylenmedi.



Ancak Hz. Peygamberimiz'in, bunun ramazanın son 10 gününde ve son 10 gününün tek sayılı gecelerinde aranmasını ifade eden beyanlarından hareketle İslam alimleri bazı ihtimaller üzerinde durulduğunu belirten uzmanlar, "27'nci gecenin Kadir Gecesi olma ihtimali daha yüksek kabul edilmiştir ama burada yüzde yüz bir kesinlik yok. Bunun gerekçesi de ramazanda çok daha fazla geceyi bu niyetle ihya etmeye çalışmak ve buna teşvik etmek" dedi.



Kadir Gecesi'nde sabahın ilk ışıklarına kadar Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere, meleklerin yeryüzüne inip insanlara dua ettiği ve bu ve diğer mübarek gecelere dair özel bir ibadet şeklinin olmadığını kaydedildi.