Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halindeki 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesildi. Polis ekipleri tarafından "mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi

Aydınlıkevler Mahallesi Duygulu Sokak ve Eğilmez Sokak'ta park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi.

Sabah araçlarının başına gelenler, bazı otomobillerin 4 lastiği birden bazılarının 2'şer lastiklerinin kesildiğini fark ederek polise şikayette buldu.

Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi - 1

Araçları kaldırmak için bölgeye çok sayıda çekici çağrıldı.

"Mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatan polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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