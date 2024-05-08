Park halindeki 20 otomobilin lastikleri bıçakla kesildi

Aydınlıkevler Mahallesi Duygulu Sokak ve Eğilmez Sokak'ta park halinde bulunan 20 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi.



Sabah araçlarının başına gelenler, bazı otomobillerin 4 lastiği birden bazılarının 2'şer lastiklerinin kesildiğini fark ederek polise şikayette buldu.