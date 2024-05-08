Annesinin kucağından düşen bebekten acı haber

Siirt'te annesinin kucağından düşüp beyin kanaması geçiren 10 aylık bebek Armağan Aydar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Annesinin kucağından düşen bebekten acı haber

Bahçelievler Mahallesi’nde Armağan Aydar, evde dengesini kaybeden annesinin kucağından düşerek yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan erkek bebek Armağan’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Tedaviye alınan Armağan Aydar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Armağan Aydar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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