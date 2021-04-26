2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (Ramazan Bayramı tatili kaç gün?)

Bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlıyor. Ramazan ayının gelmesi ile, "2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?” soruları da gündeme geldi. Peki Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak?

26.04.2021 - 10:15

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (Ramazan Bayramı tatili kaç gün?)

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Mayıs günü son bulacak.

Diyanet takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 KURBAN BAYRAMI 

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...