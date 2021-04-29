Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? (2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?)

29.04.2021 - 12:37
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 12 Mayıs günü son bulacak.
Diyanet takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.
RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.