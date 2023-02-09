2023 fitre bedeli ne kadar oldu? Fitre ve zekat ne zaman, kimlere verilmeli?

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fitre bedeli belli oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli açıklandı. Açıklamada fitre bedelinin deprem mağdurları için önceden verilebileceği belirtildi. Peki, 2023 fitre bedeli ne kadar?



2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?



Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu.



Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.



FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?



Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?



Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.



Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir.