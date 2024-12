2024 Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman, hangi tarihte yatacak?

2024 Aralık ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında tarih netlik kazanacak.



ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde düzenli olarak hesaplara geçiyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.



Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?



Evde bakım maaşlarının yattığı iller, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebilir.