2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 20 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınavlara başvurular 6-13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 6 Mart 2024 tarihinde saat 10.40'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI" denildi.