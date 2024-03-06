2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları başladı

2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM, yayımladığı kılavuzlarla başvuru sürecinin ayrıntılarını paylaştı. 2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden alınabilecek.

2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları başladı

, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, başvurular 13 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) Kılavuzu

STS Diş Hekimliği: Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı Başvuru Kılavuzu

2024-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı başvuruları başladı - 1

ÖSYM BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), 20 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular 6-13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 6 Mart 2024 tarihinde saat 10.40'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" denildi. 

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