2024'te Anneler Günü ve Babalar Günü ne zaman?

Her yıl Mayıs ve Haziran ayları, Anneler Günü ve Babalar Günü gibi iki önemli günü içinde barındırıyor. Her yıl bu tarihler öncesi, özel günlere ilişkin araştırmalar yoğunluk kazanıyor. İşte, 2024 Anneler Günü ve Babalar Günü takvimi...



2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?



Mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak.



Anneler Günü bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar günü kutlanacak.



2024 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.



Babalar Günü 2024'te 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.