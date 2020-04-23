21 bin nüfuslu ilçede kısmi sokağa çıkma kısıtlaması

Bilecik'te Osmaneli Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 23-26 Nisan tarihleri arasındaki 3 gün boyunca 21.00 ile 09.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

KISITLAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamalara uymayanlara 392 lira adli para cezası kesileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Covid-19 kapsamında karantinaya alınan vatandaşların talimatlara aykırı hareket etmeleri durumunda 282. maddeye göre 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

KİMLER İSTİSNA KAPSAMINDA?

Sokağa çıkma kısıtlaması istisnalar kapsamında bulunanlar, görevli kamu ve belediye çalışanları, nöbetçi eczaneler, ekmek fırın çalışanları, ilçemizde bulunan akaryakıt istasyonları çalışanları, fabrikalarda vardiya sistemine göre çalışanlar, sabah ve akşam saatlerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle meşgul olup arazisine gidiş-geliş yapanlar geçerli olup, oy birliği ile karar verilmiştir.''



ŞEHRE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DA DURDURULMUŞTU



Bilecik Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan 2020 Salı günü saat 24.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar şehre giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.