Bir kente daha giriş-çıkış durduruldu

Bilecik Valiliği, corona virüs önlemleri kapsamında kente giriş-çıkışları durdurma kararı aldı. Bu gece yarısı başlayacak uygulama ikinci bir karara kadar devam edecek.
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DHA 22.04.2020 - 17:45
Gece yarısından itibaren Bilecik'e araçlarla yada yaya olarak tüm giriş-çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulacağı açıklandı.
Bilecik Valiliği, coronavirüs salgını nedeniyle yeni karar alındığını açıkladı.
Salgınla mücadele kapsamında Eskişehir’in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu şehir sınırlarından 220 bin nüfuslu kente kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel ve yaya olarak girişlerin ve çıkışların gece yarısından itibaren durdurdu.
Kent giriş-çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri gelen ve giden tüm araçları durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol etti.
İzin belgesi olmayanların şehre girişlerine ve çıkışlarına izin verilmedi.
Polisin uygulama yaptığı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.
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