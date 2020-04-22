Bir kente daha giriş-çıkış durduruldu

Salgınla mücadele kapsamında Eskişehir’in yanı sıra Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu şehir sınırlarından 220 bin nüfuslu kente kara ve demir yolu ile toplu ulaşım araçları, özel ve yaya olarak girişlerin ve çıkışların gece yarısından itibaren durdurdu.