22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan resmi tatil mi? (2024 resmi tatil takvimi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.



Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.



22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?



Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.



Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.



22 Nisan tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.



2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı