23 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 197 can kaybı, 7 bin 839 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

23 Mayıs 2021'de açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan testler sonucu 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Bu verilerin ardından; Türkiye'de salgının görüldüğü ilk günden itibaren corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı 46 bin 268'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu ise oldu.

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