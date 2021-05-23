23 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 197 can kaybı, 7 bin 839 yeni vaka

Türkiye'nin 23 Mayıs 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

23.05.2021 - 19:33

23 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 197 can kaybı, 7 bin 839 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

23 Mayıs 2021'de açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan testler sonucu 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. 

Bu verilerin ardından; Türkiye'de salgının görüldüğü ilk günden itibaren corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı 46 bin 268'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu ise oldu. 

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