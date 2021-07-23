23 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 60 can kaybı, 11 bin 94 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığınca Günlük Covid-19 Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak gerçekleşti.



Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 562 bin 363 aşı uygulandı.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" dedi.



Vatandaşlara aşı çağırısında bulunan Bakan Koca, "Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın" paylaşımında bulundu.

Aşılama kapsamındaki son verileri de paylaşan Koca, toplam 65 milyon kişinin aşılandığını ancak aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu vurguladı.

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