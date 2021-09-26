26 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 228 can kaybı, 25 bin 861 yeni vaka

26.09.2021 - 19:23
Günlük corona virüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 861 kişi corona virüse yakalandı.
228 kişi hayatını kaybetti.
Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2021
Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım. pic.twitter.com/Nbc4pWQqU9
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