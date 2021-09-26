26 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 228 can kaybı, 25 bin 861 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

26.09.2021 - 19:23

26 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 228 can kaybı, 25 bin 861 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 861 kişi corona virüse yakalandı.

228 kişi hayatını kaybetti.

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