265 milyon liralık bakır yerine kaldırım taşı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde eden 13 şüpheli yakalandı.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye’den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar (Yaklaşık 265 milyon lira) değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

19 ADRESE BASKIN



Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

