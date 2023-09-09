27 yaşındaki genç bıçaklı kavgada öldürüldü

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.



Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Sanayi Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi.



Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada Oktay Baran, bıçak darbeleriyle yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Baran, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Baran'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.



Polis, kaçak şüphelileri arıyor.