27 yaşındaki mimar virüse yenildi

İstanbul Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğurcan Demir, corona virüs nedeniyle 27 yaşında hayata veda etti. Demir'e plazma tedavisi için donör aranıyordu.

NTV Haber 14.04.2020 - 12:07 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 12:10

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Corona virüste plazma tedavisi işe yarıyor

Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi, genç mimar Uğurcan Demir corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Ailesi, yakınları ve gazeteci kuzeni Ceylan Sever, sosyal medyadan plazma tedavisi için bağış çağrısında bulunmuştu.

Hastalığı yenmiş bir donör aranıyordu. Ancak sevenlerinin ve doktorlarının çabası sonuç vermedi.

9 gündür yoğun bakımda olan Uğurcan Demir 27 yaşında hayata veda etti.

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