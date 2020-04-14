27 yaşındaki mimar virüse yenildi

Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi, genç mimar Uğurcan Demir corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Ailesi, yakınları ve gazeteci kuzeni Ceylan Sever, sosyal medyadan plazma tedavisi için bağış çağrısında bulunmuştu.

Hastalığı yenmiş bir donör aranıyordu. Ancak sevenlerinin ve doktorlarının çabası sonuç vermedi.

9 gündür yoğun bakımda olan Uğurcan Demir 27 yaşında hayata veda etti.

VİDEO: İYİLEŞEN DOKTOR PLAZMA BAĞIŞI YAPTI