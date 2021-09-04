28 yaşındaki Gülseda Karagülle'nin sır ölümü

Antalya'da genç kadın, yatağında ölü bulundu.

Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi.

Birlikte kaldıkları Gülseda Karagülle'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese giden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karagülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Karagülle'nin kaldığı odada yapılan incelemede çekmecede bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

SON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Karagülle'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından ''Ruhum hayatımdan yoruldu'' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.