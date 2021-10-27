29 Ekim resmi tatil mi, 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? (28 Ekim yarım gün mü olacak?)

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım başladı.

28 EKİM PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00’te sona ermiş olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet veremiyor.

Borsa İstanbul'un 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet verecek.



29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk gelmekte olup, tam gün resmi tatildir.



Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram.



Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.