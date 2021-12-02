2 Aralık 2021 corona virüs tablosu: 192 can kaybı, 21 bin 747 yeni vaka

Türkiye'nin 2 Aralık 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler 02.12.2021 - 20:38 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 20:58

2 Aralık 2021 corona virüs tablosu: 192 can kaybı, 21 bin 747 yeni vaka

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'de son 24 saatte 354 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Covid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 640 bin 853 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri, aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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