3 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.