3 gün çalışıp tazminat istedi, alamayınca silahla işyerini bastı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 26 Haziran Cuma günü saat 12.45 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'ndeki tekstil firmasının önünde iddiaya göre 15 Mart tarihinde işe başlayan Harun K., iş başı yaptıktan 5 gün sonra corona virüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıktı.

5 GÜNLÜK SÜREDE 3 GÜN MESAİ YAPTI

5 günlük sürede de sadece 3 gün mesai yapan Harun K. ücretsiz izin dönüşü kendi isteği ile işten ayrılıp tazminat talep etti.



Tekstil firması yetkilileri de 3 günlük mesai için tazminat vermeyeceklerini ifade edince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu. Konuşarak anlaşmaya çalışan Harun K. aynı cevabı alınca işyerindeki yetkilileri tehdit edip ayrıldı.

3 ARABA VE 10 KİŞİYLE İŞYERİNE GİTTİ

Aradan bir süre geçtikten sonra Harun K. bu defa 3 araba ve 10 kişi ile tekrar işyerine gitti. Yanlarında silahla gelen kalabalık ile bir süre uzlaşmaya çalışan işyeri yetkilileri arasında küfürleşme ve itişme başladı. Harun K. ve beraberinde gelen kişilerle fabrika yetkilileri arasında giderek büyüyen tartışma daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada Harun K. yaralandı. İşyeri önüne gelen üç araçtan ikisi olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans çağrıldı.



Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan Harun K.'ya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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