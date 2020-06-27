Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması: İşçinin hakkını korumak görevimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı törende konuştu.

Cumhurbaşkanı kıdem tazminatına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan kıdem tazminatına ilişkin, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak en başta gelen görevimizdir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi.

Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Planı 2,5 milyar liralık harcama ile hayata geçirdik.

395 kilometrelik dereyatağı temizlendi. 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi.

Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisleri de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacak. Ağustos ayında arıtılmış suların ilk deşarjı yapılacak. Projede bin 300'ün üstünde fabrika sisteme dahil olacak.

Türkiye, dünyada tünel açma makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

İlk 5 ayda sadece OSB'lerde 520 fabrika açıldı. Yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme oranı bekliyoruz.

KIDEM TAZMİNATI

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir.

Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır.

Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir.

Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.