Üçüncü havalimanı inşaatında çalışan yüzlerce işçi, sabah saatlerinde iş bırakarak yönetim binası önünde toplandı.



Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.



Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında bazı işçiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla revire kaldırıldı.



Gerginliğin ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi.



Çalışma koşullarının kötü olduğunu ifade eden işçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri sürüyor.



İGA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi, İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’nun eylemin sona erdrilmesi için işçi temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.



Açıklamada, “Bu sabah erken saatlerde işçi kardeşlerimizi inşaat alanına götürmesi gereken servislerin kötü hava koşulları nedeniyle gecikmesi sonucu çalışanlarımız yağmur altında bekledikleri sırada mağdur olmuşlar ve bu durumu protesto etmişlerdir. Olayı yakından izleyen İGA yönetimi ve ilgili resmi makamlar, çalışanlarımızla diyalog halindedir” denildi.

