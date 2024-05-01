3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 3 ilde polisin düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden kiralık ev ve elektrikli motosiklet/ ATV ilanları verip, müşterilerin banka hesaplarına para yatırmasından sonra telefon ve sosyal medya hesaplarını kapatarak yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli merkezli Muğla ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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