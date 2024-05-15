2024 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvuruları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlar için konut üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar ile 30 yaş altı gençler için uygun kampanyalar düzenleyen TOKİ'nin bu yılki projeleri merak konusu oldu. Peki, 2024 TOKİ başvurusu ne zaman?

2024 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ konut başvuruları

son olarak, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satmıştı. 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle yapılan satışların ardından tüm gözler kurumun yeni güncel satış projelerinde olacak. İşte, 2024 TOKİ başvurularında son bilgiler...

2024 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ'nin bu yılki konut satışlarına yönelik projeler henüz netleşmedi. Bu tarih itibari ile net bir bilgi yok.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2024 kampanya ve konut üretimine dair kurumdan resmi açıkmalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

HANGİ İLDE KONUT SATIŞI OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ'nin Web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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