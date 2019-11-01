3 kardeş sokağa terk edildi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir apartmanın girişine bırakılmış iki bebek ile kız çocuğunu görenler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Ekipler, çocuk ile bebekleri, beton zeminde serili karton üstünde buldu.

Yağmurdan ıslanan ve aç oldukları anlaşılan çocuklara yemek yedirildi ve yeni giysiler giydirildi.



Hastaneye kaldırılan ve kardeş oldukları sanılan 1'i kız 1'i erkek ikizlerin 1,5 aylık, kız çocuğunun ise 2 yaşında olduğu belirlendi.



Polis ekipleri, çocukların yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ailesini arıyor.