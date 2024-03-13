3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl hapis cezası almıştı; beraat etti

MAHKEMEYE RAPOR SUNULDU



Mağdurların avukatı, mahkemeye S.Y’nin beyanlarına itibar edilmesini engelleyecek akıl hastalığının olmadığı, mağdurun olayı anlatımı, beden dili ve duygu durum arasında bir tutarsızlık gözlenmediği, beyanlarının kurgu olduğu yönünde bir izlenim oluşmadığına dair raporu ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın mağdur Tuğçe Y’nin olaya bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulduğu, maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair raporunu mahkemeye sundu.



26 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



2019’un Mart ayında görülen karar duruşmasında sanığa toplamda 26 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatları kararı Yargıtay’a taşıdı.



BERAAT KARARI VERİLDİ



Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, sanık H.İ’nin, toplanan deliller göz önüne alındığında çocuğun cinsel istismarı, sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat verilmesini talep ederek kararı bozdu.



Bunun üzerine ilk cezayı veren mahkeme, H.İ’nin beraatine hükmetti.



Mağdur kız kardeşler ise avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.



Yaklaşık 2 yıldır Yargıtay’dan gelecek yeni kararı bekleyen kız kardeşler, H.İ’nin hak ettiği cezayı almasını istiyor.



“ÇOCUĞUN BEYANI ESASTIR DERLERDİ…”



Beraat kararına tepki gösteren mağdur Tuğçe Y., aile olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.



Tuğçe Y. şöyle konuştu:



“Bu uzun sürede sürekli olan bir şeydi. Biz onlara gittiğimizde, onlar bize geldiğinde istismara maruz kalıyordum. Özel bölgelerime dokunuyordu. Cinsel içerikli videolar izletiyordu. O süreçte kimseye söyleyemedim. Çocuktum ve babam duyarsa çok kötü olur onu öldürür hapse girer diye korktum. Bana daha çok zarar verirse korkusuyla söylemedim. Ama süreç sonunda bu kişi dışarıda rahat bir şekilde dolaşıyor. Ben ve kardeşlerim ise dolaşamıyoruz. Biz hala korku içerisindeyiz. Her an karşıma çıkacakmış gibi hissediyorum. Çocuğun beyanı esastır, dendi ama bizim beyanımız esas alınmadı. Kendim, kardeşlerim ve dışarıdaki tüm çocuklar için tedirginim. Bu yüzden gereken cezanın verilmesini istiyoruz.”