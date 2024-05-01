29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Tunç, 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van'da 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Tunç, yeni kurulan 44 İdare ve Vergi Mahkemesinin yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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